Manchester United schreibt erneut Millionenverlust

Manchester United ist auch im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht aus der Verlustzone gekommen. Der 20-fache englische Fußballmeister bilanzierte per Ende Juni mit einem Minus von 43 Millionen Pfund (50,13 Mio. Euro), gab der Club am Mittwoch bekannt.
Damit fiel der Verlust höher als im Jahr davor aus, als das Minus 33 Mio. Pfund (38,47 Mio. Euro) betragen hatte. Seit 2024 haben sich Verluste von fast 190 Millionen Pfund (221,50 Mio. Euro) angehäuft. Spielerkäufe und die Trennung von Trainer Ruben Amorim im vergangenen November haben ManUnited tiefer in die roten Zahlen schlittern lassen.
Sportliche Krise seit 2013
Auch sportlich läuft es seit Jahren nicht rund beim Premier-League-Rekordmeister. Seit dem Abgang des legendären Trainer Sir Alex Ferguson in 2013 gewannen die „Red Devils“ keinen Ligatitel mehr. Nach den ersten fünf Spielen der laufenden Saison steht ManUnited nur auf dem zwölften Platz.
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