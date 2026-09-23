Manchester United schreibt erneut Millionenverlust

Sportliche Krise seit 2013

Auch sportlich läuft es seit Jahren nicht rund beim Premier-League-Rekordmeister. Seit dem Abgang des legendären Trainer Sir Alex Ferguson in 2013 gewannen die „Red Devils“ keinen Ligatitel mehr. Nach den ersten fünf Spielen der laufenden Saison steht ManUnited nur auf dem zwölften Platz.