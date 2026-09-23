Sturm Graz im Check: Was fehlt zum Meister?

Sturm Graz, Rapid, Austria, ÖFB und die Zukunft des österreichischen Fußballs – in F76 wird ordentlich diskutiert! Zu Gast ist diesmal Gilbert Prilasnig, ehemaliger Sturm-Graz-Spieler und Nationalteamspieler. Prilasnig absolvierte 223 Spiele für Sturm Graz, war Teil jener legendären Mannschaft unter Ivica Osim, die österreichische Fußballgeschichte schrieb und erstmals die Gruppenphase der Champions League erreichte.
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