Sturm Graz im Check: Was fehlt zum Meister?

Sturm Graz, Rapid, Austria, ÖFB und die Zukunft des österreichischen Fußballs – in F76 wird ordentlich diskutiert! Zu Gast ist diesmal Gilbert Prilasnig, ehemaliger Sturm-Graz-Spieler und Nationalteamspieler. Prilasnig absolvierte 223 Spiele für Sturm Graz, war Teil jener legendären Mannschaft unter Ivica Osim, die österreichische Fußballgeschichte schrieb und erstmals die Gruppenphase der Champions League erreichte.