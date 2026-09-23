„Als Dirigent ist es meine erste Wagner-Oper“

Was bedeutet es für Sie persönlich, diese Oper von Richard Wagner zu dirigieren?

Ich bin ein großer Bewunderer der Musik Richard Wagners. Als Orchestermusiker habe ich zahlreiche Vorstellungen von Wagner-Opern erlebt, als Dirigent ist es jedoch meine erste Wagner-Produktion. Insofern ist das für mich ein ganz besonderer Anlass. Ich genieße es sehr, mit der Premiere am 10. Oktober Teil des Musiklebens in Linz zu sein. Am Tag danach jährt sich Bruckners Todestag, und Franz Welser-Möst dirigiert im Brucknerhaus das Cleveland Orchestra. Das alles ist sehr stimmungsvoll eingebettet.