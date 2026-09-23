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Die rechtliche Lage

Sexuelle Gewalt im Netz: Das sollten Eltern wissen

Recht beraten
23.09.2026 05:00
Digital, online und Co.: Manche Eltern beschäftigen sich zu wenig mit den möglichen Gefahren in ...
Digital, online und Co.: Manche Eltern beschäftigen sich zu wenig mit den möglichen Gefahren in der Welt, in der sich Ihre Kinder tagtäglich bewegen.(Bild: africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images))
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Wissen Sie eigentlich, welchen Gefahren und kriminellen Machenschaften Ihre Kinder online bzw. digital ausgesetzt sind bzw. sein könnten? Und können Sie die einzelnen, oftmals englischen Begriffe dafür überhaupt zuordnen? Schwierig? Dann haben wir hier das ideale Erklärstück für Sie!

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Jugendliche sind im Internet regelmäßig mit sexueller Belästigung und Gewalt konfrontiert: „Solche Übergriffe finden vor allem in sozialen Netzwerken statt, aber auch in Messengern, Onlinespielen und auf anderen digitalen Wegen“, wissen die Experten von Saferinternet.at.

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