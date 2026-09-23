Offizier: So könnte die Ukraine den Krieg gewinnen

„Können uns keine Behandlung wie Russland leisten“

Auf dem neuen Oberbefehlshaber, dem 43-jährigen General Mychajlo Drapatyj, ruhen nun große Erwartungen. Er soll das Leben der Soldatinnen und Soldaten in den Vordergrund stellen. Die Ukraine hat Schwierigkeiten, neue Truppen für die Front zu rekrutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Schonung der eigenen Kräfte. Das stehe in starkem Kontrast zu den russischen Infanterieangriffen, die mit extrem hohen Verlusten einhergingen, sagte der 23-jährige Unteroffizier Artem Tschucharew von den Territorialverteidigungskräften. „Wir können es uns schlicht nicht leisten, sie so zu behandeln, wie es unser jahrhundertealter Feind tut“, befand er. Der Kurs ermutige die Kommandeure, fundierte Entscheidungen zu treffen.