Femizide: Wenn der eigene Partner zum Täter wird

Wann wird aus Liebe Kontrolle? Wann wird aus Eifersucht Gewalt? Und wann wird aus einer Beziehung eine tödliche Gefahr? Bei jedem Femizid geht es um eine Tochter, eine Partnerin, eine Mutter. Und viel zu oft gibt es Warnsignale, lange bevor es zum Mord kommt. Bei Tanja Pfaffeneder sprechen Kriminologin und Verhaltensexpertin Patricia Staniek, „Krone“-Kriminalreporterin Martina Prewein und Frauenrechtlerin Maria Rösslhumer über das traurige Thema.