Frecciarossa-Zug soll bald durch Österreich fahren

Mailand-München in knapp sieben Stunden

Die ersten Züge sollen im Sommer 2027 zwischen Mailand und München verkehren. Ziel sei es, das Angebot bis 2028 bis nach Neapel und Berlin auszudehnen, so Gorini. Gorini bezeichnete das Vorhaben als Teil einer stärkeren europäischen Vernetzung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs. „Wir haben von einer europäischen Metropole gesprochen. Das Ziel ist, weiter zu wachsen“, sagte er.