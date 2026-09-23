Bombendroher erst beim dritten Versuch verurteilt

Beim dritten Prozess gab es den Schuldspruch

Jedenfalls erließ der zuständige Richter aufgrund des Fernbleibens des Angeklagten eine Festnahmeanordnung und schickte die Polizei los, den 27-Jährigen zu finden. Das gelang den Beamten: Sie nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn ins Gericht. Danach wurde er wegen gefährlicher Drohung zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Er nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft bat aber noch um Bedenkzeit – daher ist es nicht rechtskräftig.