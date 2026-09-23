Bombendroher erst beim dritten Versuch verurteilt

Ein Deutscher (27), der im Vorjahr im Salzburger Hauptbahnhof „Allahu Akbar“ rief und dabei mit Sprengstoff drohte, wollte schon wieder seinen Strafprozess schwänzen. Die Polizei holte ihn im Auftrag des Richters ab – letztlich setzte es eine nicht rechtskräftige Bewährungsstrafe.
Zum zweiten Mal war der Angeklagte, ein 27-jähriger Deutscher mit psychischen Problemen, am Mittwoch nicht zu seinem Strafprozess im Salzburger Landesgericht erschienen. Vorgeworfen wurde ihm eine gefährliche Drohung im Salzburger Hauptbahnhof: Laut Anklage hat er am 27. November 2025 auf dem Bahnsteig 6 die Worte gerufen: „Allahu Akbar! Ich habe eine Bombe!“ Dabei wedelte er auch mit einer Tasche.
Beim dritten Prozess gab es den Schuldspruch
Jedenfalls erließ der zuständige Richter aufgrund des Fernbleibens des Angeklagten eine Festnahmeanordnung und schickte die Polizei los, den 27-Jährigen zu finden. Das gelang den Beamten: Sie nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn ins Gericht. Danach wurde er wegen gefährlicher Drohung zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Er nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft bat aber noch um Bedenkzeit – daher ist es nicht rechtskräftig.
Dabei war der Deutsche Mitte März eigentlich schon von diesem Vorwurf freigesprochen worden: Er wollte niemanden bedrohen, sondern nur Aufmerksamkeit erregen, begründete das Landesgericht damals den Freispruch.
Doch das Oberlandesgericht Linz schritt ein, hob die Entscheidung aufgrund von „erheblicher Bedenken an der Beweiswürdigung“ wieder auf – und ordnete eben die Neudurchführung des Prozesses an, die am Mittwoch mit einem Schuldspruch samt Bewährungsstrafe endete.
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