Nationalrat beschloss jetzt „Aktivpension“

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch sieht in den Voraussetzungen eine „massive, eklatante Ungerechtigkeit“. Wer die 45 Versicherungsjahre vor dem Alter von 65 Jahren erreiche, könne etwa nicht vom Steuerbonus profitieren, sagte sie am Mittwoch im Nationalrat. Letztlich nütze das Gesetz Besserverdienenden und nicht jenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus dem Niedriglohnsektor, die sich in der Pension noch etwas dazuverdienen wollten. Auch die Grünen sehen eine Ungleichbehandlung. Ein paar Monate Altersunterschied könnten fast 700 Euro im Monat netto mehr oder weniger ausmachen, rechnete Sozialsprecher Koza vor. Dabei bezog er sich auf die Menschen, die bereits in Pension sind, und auf jene, die kurz davor stehen.