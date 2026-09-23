80-Kilo-Schalung traf 15-jährigen Lehrling am Fuß

Mit Kran geborgen

Um eine schonende Rettung aus dem ersten Stock des Gebäudes zu gewährleisten, rückte die örtliche Feuerwehr mit dem Schweren Rüstfahrzeug (SRF) an. Der verletzte Lehrling wurde in eine Schaufeltrage gelegt und mit dem Kran des Feuerwehrfahrzeuges zu Boden gebracht.