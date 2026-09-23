80-Kilo-Schalung traf 15-jährigen Lehrling am Fuß

Ein 15-jähriger Auszubildender zog sich am Mittwochnachmittag bei Arbeiten auf einem Rohbau in Rankweil in Vorarlberg schmerzhafte Blessuren zu, als ihm ein massives Schalungselement auf den Fuß stürzte. Rettungskräfte mussten ihn mit Spezialgerät aus dem ersten Obergeschoss bergen.
Der Arbeitsunfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr auf einer Baustelle im Schleipfweg. Der Lehrling befand sich im ersten Stock des Rohbaus, als ihn das rund 80 Kilogramm schwere Bauteil traf. Dabei zog sich der Teenager Fußverletzungen unbestimmten Grades zu.
Mit Kran geborgen
Um eine schonende Rettung aus dem ersten Stock des Gebäudes zu gewährleisten, rückte die örtliche Feuerwehr mit dem Schweren Rüstfahrzeug (SRF) an. Der verletzte Lehrling wurde in eine Schaufeltrage gelegt und mit dem Kran des Feuerwehrfahrzeuges zu Boden gebracht.
Nach der Erstversorgung wurde er von der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert. Die Straße blieb während des Einsatzes für fast eine Stunde komplett gesperrt, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.
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