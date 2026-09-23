SPÖ & Grüne loben „klare Worte“, Kritik von FPÖ

Kanzler und Außenministerium zurückhaltend

Bundeskanzler Stocker (ÖVP), der bei dem Statement Van der Bellens auch anwesend war, ließ am Mittwoch über seine Sprecherin ausrichten, dass man natürlich das Existenzrecht Israels keinesfalls in Frage stelle. Allerdings stehe man auch hinter der Verbindlichkeit des Völkerrechts.

Ähnliches kam vom Außenministerium, zudem verurteile man „den Terror der Hamas“ scharf: „Gleichzeitig gilt für alle Seiten das Völkerrecht, insbesondere der Schutz der Zivilbevölkerung und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Das haben wir auch gegenüber Israel wiederholt klar ausgedrückt, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen nicht eingehalten wurden“, hieß es in einer Stellungnahme.