Elyas M‘Barek gibt Trennung von Ehefrau bekannt

Ehe-Aus bei Elyas M‘Barek: Der Schauspieler gab die Trennung von seiner Ehefrau Jessica bekannt.
Das Ehe-Aus bestätigte der Medienanwalt von Elyas M‘Barek, Christian Schertz, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Demnach hätten sich der Schauspieler und dessen Frau „bereits vor geraumer Zeit getrennt“.
Zu den Gründen für die Trennung gab es keine Angaben. M‘Bareks Anwalt bat, die Privatsphäre seines Mandanten und der Familie zu respektieren. Weitere Stellungnahmen werde es nicht geben.
Hochzeits-Posting auf Instagram
M‘Barek hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Seine Hochzeit hatte der Schauspieler vor rund vier Jahren auf Instagram bekannt gegeben.
Elyas M‘Barek spielt in zahlreichen Filmen mit – etwa in der „Fack ju Göhte“-Reihe, aber auch in „Das perfekte Geheimnis“ oder in „Der Fall Collini“. Ende Oktober startet sein neuer Film in den Kinos: „Der perfekte Urlaub“.
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