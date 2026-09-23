Auto frontal gegen Lkw: Paar überlebt Horror-Crash

Schrecklicher Unfall Mittwochvormittag im Tiroler Ötztal: Ein 60-jähriger Australier geriet mit seinem Auto auf der B186 auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen einen Lastwagen. Der Pkw-Lenker wurde im Wrack eingeklemmt – er musste von der Feuerwehr geborgen und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Die Frau am Beifahrersitz überstand den Crash leicht verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 9.15 Uhr. Der 60-jährige Australier war gemeinsam mit seiner Landsfrau (63) auf der B186 Ötztalstraße talauswärts unterwegs, als er mit seinem Wagen plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam.
Feuerwehr befreite Lenker aus Wrack
Dort kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 60-jährige Australier wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Sölden rückte an und musste den Verletzten aus dem Wrack befreien. Nach erfolgter Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Martin 8“ ins Krankenhaus Zams geflogen.
Frau kam offenbar glimpflicher davon
Seine 63-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen glimpflicher davon und wurde zur Behandlung zu einem ansässigen Arzt gebracht. Der Lkw-Lenker blieb laut Polizei unverletzt.
Bundesstraße vorübergehend gesperrt
Nach dem verheerenden Unfall musste die B186 vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Pkw wurde massiv beschädigt – auch am Lastwagen entstand beträchtlicher Sachschaden.
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