Auto frontal gegen Lkw: Paar überlebt Horror-Crash

Schrecklicher Unfall Mittwochvormittag im Tiroler Ötztal: Ein 60-jähriger Australier geriet mit seinem Auto auf der B186 auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen einen Lastwagen. Der Pkw-Lenker wurde im Wrack eingeklemmt – er musste von der Feuerwehr geborgen und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Die Frau am Beifahrersitz überstand den Crash leicht verletzt.