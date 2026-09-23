Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pkw auf Gegenfahrbahn

Auto frontal gegen Lkw: Paar überlebt Horror-Crash

Tirol
23.09.2026 14:32
Das Auto wurde komplett demoliert.
Das Auto wurde komplett demoliert.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall Mittwochvormittag im Tiroler Ötztal: Ein 60-jähriger Australier geriet mit seinem Auto auf der B186 auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal gegen einen Lastwagen. Der Pkw-Lenker wurde im Wrack eingeklemmt – er musste von der Feuerwehr geborgen und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Die Frau am Beifahrersitz überstand den Crash leicht verletzt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ereignet hat sich der Unfall gegen 9.15 Uhr. Der 60-jährige Australier war gemeinsam mit seiner Landsfrau (63) auf der B186 Ötztalstraße talauswärts unterwegs, als er mit seinem Wagen plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam.

Feuerwehr befreite Lenker aus Wrack
Dort kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 60-jährige Australier wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Sölden rückte an und musste den Verletzten aus dem Wrack befreien. Nach erfolgter Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Martin 8“ ins Krankenhaus Zams geflogen.

Die B186 musste aufgrund des Unfalls komplett gesperrt werden.
Die B186 musste aufgrund des Unfalls komplett gesperrt werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Frau kam offenbar glimpflicher davon
Seine 63-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen glimpflicher davon und wurde zur Behandlung zu einem ansässigen Arzt gebracht. Der Lkw-Lenker blieb laut Polizei unverletzt.

Lesen Sie auch:
Das komplett demolierte Auto und der beschädigte Lkw. Der Pkw-Lenker hatte keine ...
Horrorunfall auf A12
Zur Identitäts-Klärung von Totem Obduktion nötig
23.09.2026

Bundesstraße vorübergehend gesperrt
Nach dem verheerenden Unfall musste die B186 vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Pkw wurde massiv beschädigt – auch am Lastwagen entstand beträchtlicher Sachschaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
23.09.2026 14:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.482 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
126.565 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
96.506 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1756 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
1517 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1516 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf