Warum E-Mopeds jetzt von den Straßen verschwinden

Liefern sie Herrn und Frau Österreicher Speis und Trank, werden sie wie Helden verehrt. Rasen sie mit ihren fahrbaren Untersätzen jedoch über Radwege und durch enge Gassen, sind sie ein Ärgernis im öffentlichen Raum. Vor allem in den Ballungsräumen waren die „Rider“ von Foodora, Lieferando und anderen Lieferdiensten ein Dorn im Auge. Sie benutzten großteils Fahrzeuge der Klasse L1e-B – besser bekannt als E-Mopeds.