krone.tv-Moderatorin spielt in Spionage-Film mit!

Budapest, Prag, Wien: In „The Train“ inszeniert Regisseur und Spionageexperte Boris Volodarsky einen packenden Agententhriller im Luxuszug „Majestic Imperator“. Im Mittelpunkt steht ein Vater, der um das Leben seiner Tochter kämpft. Mit dabei: krone.tv-Kollegin Tanja Pfaffeneder! Mehr im Video.