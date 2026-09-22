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Unwissende Eltern

Diese Handy-Mutprobe bringt unsere Kids in Gefahr

Österreich
22.09.2026 17:30
Für unsere Sprösslinge ist es fast schon alltäglich, doch sie unterschätzen die Gefahr – und ...
Für unsere Sprösslinge ist es fast schon alltäglich, doch sie unterschätzen die Gefahr – und leiden schweigenend.(Bild: pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy))
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sie verschicken ein Nacktbild aus Liebe, Gruppendruck oder als Mutprobe: Doch was Kinder und Jugendliche dabei oft unterschätzen: Einmal draußen, kann das Bild schnell zum Druckmittel werden. Was Eltern jetzt wissen müssen und welchen Fehler sie keinesfalls machen sollten.

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Das Versenden intimer Fotos stellt mittlerweile ein großes Problem dar – vor allem, weil es unter Kindern und Jugendlichen sozusagen schon als „alltäglich“ erlebt wird. „Das Problem ist verbreiteter als viele denken“, weiß Medienexperte und Psychologe Florian Buschmann.

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