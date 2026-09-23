Dieser Schatz schlummert in unseren Schubladen

Würde Ihnen einfallen, eine Glasflasche in den Restmüll zu werfen? „Nein. Wir sind damit aufgewachsen, Glas – sogar nach Weiß- und Buntglas – zu trennen und in die entsprechenden Sammelstellen zu bringen“, sieht der neue Geschäftsführer der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle (EAK) Valentin Opfermann jene Selbstverständlichkeit, die er sich auch beim richtigen Sammeln von Batterien und Elektrogeräten wünscht.