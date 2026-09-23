Jetzt fix: Google braucht keine Umweltprüfung

„Antwort ist zu akzeptieren“

Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) hatte vergangene Woche, wie berichtet, eine erneute Prüfung der Serverfarm beauftragt. Hintergrund ist eine Entscheidung in Niederösterreich, denn in Leopoldsdorf errichtet ein anderer US-Konzern ebenfalls eine Serverfarm. Dort allerdings ist eine UVP notwendig. Ausschlaggebend dafür sind geplante Notstromaggregate mit einer Leistung von rund 470 Megawatt (Google plant in Kronstorf im Vollausbau 500 Megawatt Anschlussleistung). Daher ließ Kaineder eine mögliche UVP erneut prüfen – das Ergebnis bleibt aber dasselbe, wie am Mittwoch bekannt wurde. Denn „solange sich weder die entscheidenden Fakten, noch die maßgebliche Rechtslage ändere, kann über dieselbe Sache nicht nochmals entschieden werden“, heißt es aus dem Büro von Kaineder.