Wiener (19) raubt Taxler aus: „Bin da reingeraten“

Auch die Schreckschusspistole habe sein Freund mitgehabt. „Aus dem Nichts gibt er ihm einen Schlag damit“, sagt der gebürtige Österreicher und beteuert völlig perplex gewesen zu sein. Sein Komplize sei dann geflüchtet. Er hätte kurz danach nur mit der täuschend echten Waffe herumgefuchtelt, weil er sein Handy im Taxi suchen wollte. Fand stattdessen die Geldbörse des Fahrers und nahm sie – mit 460 Euro – kurzerhand mit. „Es war ja nicht meine Absicht, den Raub zu begehen“, meint der 19-Jährige vor dem Schöffensenat.