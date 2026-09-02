Schwangere Influencerin entführt und angezündet

Freundin fand brennendes Opfer

Eine Freundin des Opfers hatte die junge Frau in Flammen stehend gefunden. Nachdem sie das Feuer mit einer Decke gelöscht hatte, brachte sie Kaur in ein Krankenhaus. Wie durch ein Wunder erlangte sie rund einen Monat später wieder ihr Bewusstsein: Ihre Mutter erklärte, sie wollte auch eine Aussage dazu machen, wer ihr das angetan hatte.