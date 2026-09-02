Drama in Indien
Schwangere Influencerin entführt und angezündet
Ein grausamer Mord erschüttert Indien: Eine 28-jährige Influencerin ist dort entführt, misshandelt und angezündet worden. Manjit Kaur lag fast zwei Monate nach der brutalen Tat im Krankenhaus, bis sie ihren schweren Verletzungen erlag. Die Inderin war zudem schwanger.
Die 28-Jährige, die auf Instagram etwas 146.000 Follower hatte, soll von zwei Bekannten Anfang Juli in eine Falle gelockt worden sein. Ihre Familie ist sich sicher, die beiden hätten sie in einem Auto entführt, sie misshandelt, an einen Maulbeerbaum gefesselt und angezündet worden sei.
Freundin fand brennendes Opfer
Eine Freundin des Opfers hatte die junge Frau in Flammen stehend gefunden. Nachdem sie das Feuer mit einer Decke gelöscht hatte, brachte sie Kaur in ein Krankenhaus. Wie durch ein Wunder erlangte sie rund einen Monat später wieder ihr Bewusstsein: Ihre Mutter erklärte, sie wollte auch eine Aussage dazu machen, wer ihr das angetan hatte.
Laut Obduktion im siebten Monat schwanger
Doch die Polizisten seien nicht rechtzeitig erschienen, um ein Protokoll mit entscheidenden Hinweisen aufzunehmen – die 28-Jährige verlor erneut das Bewusstsein und starb rund zwei Monate nach der fürchterlichen Tat. Sie soll Verletzungen auf bis zu 45 Prozent ihrer Hautoberfläche gehabt haben. Laut Obduktionsergebnis soll sie zum Zeitpunkt ihres Todes im siebten Monat schwanger gewesen sein.
Die Polizeiermittlungen laufen nun weiter: Es wird versucht, das Fahrzeug zu finden, mit dem die junge Frau verschleppt worden war. Zudem werden Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet, die auf der Strecke, die die Entführer genommen hatten, liegen.
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