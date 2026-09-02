Inzing will Wals ärgern – und den Titel holen!

Diesen Samstag startet die 1. Ringer-Bundesliga in die neue Saison. Für den amtierenden Meister RSC Inzing ist die Zielsetzung klar: „Die Titelverteidigung soll her“, sagt Inzing-Obmann Daniel Posch. „Auf jeden Fall. Und im Finale den Gegner besiegen – wer auch immer das sein mag“, ergänzt sein Ringer Michael Wagner.