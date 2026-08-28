Immer online: Was Social Media mit uns macht

Vom ersten Griff zum Smartphone am Morgen bis zum letzten Scrollen am Abend: Social Media begleitet uns ständig. Doch die permanente Reizflut verändert, wie wir kommunizieren, Informationen aufnehmen und miteinander umgehen. Kommunikations- und Rhetoriktrainer Jürgen Eisserer spricht in „Brennpunkt Medien“ über den Kampf um Aufmerksamkeit, die Folgen von immer schnelleren Botschaften – und warum dabei oft die Tiefe verloren geht.