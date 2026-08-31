„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“

„Schwieriger als erwartet“

„Wir hatten dafür nur 90 Sekunden eingeplant und es war dann schwieriger als erwartet, weil wir die Seile praktisch per Hand unter dem Wrack durchbringen mussten. Am Ende werden es zwei Minuten gewesen sein, die wir ganz unten waren“, beschreibt Taucher Markus Sturm die Meisterleistung. Und eine solche war es, denn die Vorbereitungszeit war extrem kurz. „Wir haben erst seit Samstag daran gearbeitet. Es musste alles so sicher wie möglich sein“, sagt Sturm, der gemeinsam mit seinem Kollegen und Lehrmeister Manfred Führmann auf 160 Meter abtauchte.