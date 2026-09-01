Wirte fordern: Schanigärten bis Mitternacht öffnen

Dass die Temperaturen langsam in Richtung „Sommer wie früher“ sinken, hilft der Wiener Gastronomie nach drei Monaten voller Hitzerekorde nicht mehr viel: „Eine Saison ist eine Saison – und das ist in den Köpfen drin“, seufzt Wiens Gastro-Obmann Thomas Peschta: Ab September hätten Gäste deutlich weniger Lust auf laue Abende im Schanigarten – und davor angesichts der Gluthitze heuer auch nicht.