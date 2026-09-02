Drag-Queens ziehen ins „Forsthaus Rampensau“

Premiere im „Forsthaus Rampensau“: Mit Philisha Conditioner und Shira sorgen heuer zum ersten Mal zwei Drag-Künstlerinnen für Glamour auf der Kärntner Alm.
Beide schnupperten bei ihren Auftritten schon in ganz Europa Bühnenluft, in Kärnten gibt’s nun frische Höhenluft. Philisha gilt als Ikone der österreichischen Drag-Szene, Shira ist erst seit wenigen Jahren als Drag-Queen aktiv.
Fans des Reality-TVs kennen Shira dennoch: Denn bei „Austria’s Next Topmodel“ und „Germany’s Next Topmodel“ kämpfte sie als Model Felix um den Sieg.
„G‘schissn braucht mir keiner kommen“
Philisha beschreibt sich selbst als „oberösterreichischer Landbub in heißen Klamotten“ und sieht sich im Forsthaus als gute Seele: „Ich bin auch so ein Mama-Typ, der in der Früh aufräumt, gleich jedem einen Prosecco hinstellt – damit es allen gut geht.“ Shira hat dafür nur ein Augenrollen übrig: „Na, währenddessen hock ich mich lieber in den Jacuzzi und hör mir den neuesten Gossip an.“
Einig sind sich Philisha und Shira vor allem darin, dass sie, wie Shira meint, „mit Proleten nix anfangen können“. „Irgendwelche lauten und nervigen Leute, die nichts machen, außer dauernd den Mund aufreißen – nein, danke!“ Und auch Philisha macht eine Kampfansage an ihre zukünftigen „Forsthaus“-Mitbewohner: „Also ganz ehrlich: g‘schissn braucht mir keiner kommen.“
Im Oktober geht‘s los
An Selbstbewusstsein und Kampfgeist mangelt es den beiden jedenfalls nicht. Wie harmonisch wird sich das Zusammenleben auf engem Raum gestalten?
Mit wem sie auf der Kärntner Alm um den Sieg kämpfen werden? Drei Promi-Paare wurden bislang bekannt gegeben: die Reality-Queens Beverly und Elsa, das „Gemeindebau“-Duo Susi und Norbert, Society-Größe Simone und Zirkusdirektor Alexander. „Forsthaus Rampensau“ ist ab 9. Oktober immer um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen.
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