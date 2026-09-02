Drag-Queens ziehen ins „Forsthaus Rampensau“

„G‘schissn braucht mir keiner kommen“

Philisha beschreibt sich selbst als „oberösterreichischer Landbub in heißen Klamotten“ und sieht sich im Forsthaus als gute Seele: „Ich bin auch so ein Mama-Typ, der in der Früh aufräumt, gleich jedem einen Prosecco hinstellt – damit es allen gut geht.“ Shira hat dafür nur ein Augenrollen übrig: „Na, währenddessen hock ich mich lieber in den Jacuzzi und hör mir den neuesten Gossip an.“