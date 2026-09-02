Drei Opfern mehr als 266.000 Euro abgenommen!

Noch schlimmer erwischte es eine 73-Jährige aus demselben Bezirk. Sie „ergoogelte“ sich eine Investmentseite, die durch eine prominente Person – eine KI-generierte Fälschung – beworben wurde. Nach Herausgabe ihrer Daten wurde die Frau auch zu Einzahlungen von 250 bis 5000 Euro überredet, die sie auf Konten in Europa überwies. Beim Einrichten der Plattform auf ihrem Computer wurde sie von den Tätern auch per Fernzugriff unterstützt! Nachdem ihre „angelegten“ Geldbeträge bald rasche und hohe Gewinne brachten, ließ sie sich 4000 Euro ohne Probleme auszahlen. Damit wurde die Frau richtig angestachelt: Es folgten 21 Überweisungen in Gesamthöhe von 183.500 Euro! Dann war es mit den Auszahlungen vorbei. Erst viel zu spät roch die 73-Jährige Lunte und zeigte den Betrug, der sich zwischen 3. Juni und 11. August ereignete, an. Die Ermittlungen laufen.