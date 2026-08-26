Ethiker warnt: „Viel Zeit bleibt uns nicht mehr“

Künstliche Intelligenz, Deepfakes und soziale Medien verändern unsere Demokratie rasant. Der Luzerner Ethik-Professor Peter G. Kirchschläger warnt in „Brennpunkt Medien“ vor gezielter Manipulation durch Fake News, datenbasierte Systeme und große Technologiekonzerne. Besonders gefährlich: Deepfakes seien mittlerweile kaum noch von echten Videos zu unterscheiden. Warum soziale Medien laut ihm „asoziale Medien“ sind und warum Demokratien jetzt dringend handeln müssen, sehen Sie im Video oben.