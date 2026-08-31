Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spiel programmiert

Bundesnachrichtendienst umwirbt Gaming-Begeisterte

Digital
31.08.2026 10:02
Der deutsche Geheimdienst nutzte die Spielemesse Gamescom für eine Rekrutierungsoffensive.
Der deutsche Geheimdienst nutzte die Spielemesse Gamescom für eine Rekrutierungsoffensive.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Geheimdienst intensivierte bei der Computerspiel-Messe Gamescom seine Bemühungen, junge Leute als IT-Fachkräfte und für andere Tätigkeiten zu gewinnen. Der Bundesnachrichtendienst (BND) stellte an ihrem Messestand in Köln ein Upgrade eines Computerspiels vor, mit dem das Interesse an der Arbeit der Auslandsspione geweckt werden soll. Bei dem Spiel „BND-Legenden: Operation Blackbox“ ist der Gamer als Agentin AJ in geheimer Mission in virtuellen Welten unterwegs.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Spiel wurde bereits im Vorjahr auf der Gamescom vorgestellt, Ende 2025 ging es auf der Plattform Steam online. Nun ist ein neues Level hinzugekommen: In „Data Extraction“ hat AJ ein Datenpaket gestohlen und muss es aus der feindlichen Umgebung hinaus schleusen. Der Spieler muss am Controller möglichst schnell Muster erkennen und reagieren – lässt seine Konzentration nach, scheitert er, und die Mission geht in die Binsen.

Unabhängig von dem Spiel haben Besucher an dem Messestand die Möglichkeit, ihre Hacking- und Coding-Fähigkeiten in kurzen Spielsequenzen unter Beweis zu stellen und dabei mit echten BND-Beamten ins Gespräch zu kommen. Von den anwesenden BND-lern kommen einige aus der Personalabteilung. Spione im Auslandseinsatz, die beim Heimaturlaub mal beim Gamescom-Messestand vorbei schlappen und Werbung machen für ihre Arbeit, dürfte man wohl nicht treffen.

Wie die Behörde ihr Werbegame begründet
Man sei mit der Resonanz auf das Spiel zufrieden, sagt eine BND-Sprecherin. „Bei Gamern kommt es gut an, dass sich der Dienst nicht nur als solcher präsentiert, sondern auch ein Spiel mitgebracht hat.“

Aber warum überhaupt ein 100 Quadratmeter großer Messestand auf einer Computerspiel-Messe? Das Publikum auf der Gamescom sei interessant für den BND als Arbeitgeber, sagt die Behördensprecherin. „Die Gamer sind technikaffin, sie schlüpfen gern in andere Rollen und begeben sich auf Missionen: Nichts anderes macht der Bundesnachrichtendienst.“

Wie andere Behörden auch brauche man Nachwuchs und wolle diesen für die Arbeit beim BND begeistern. Der BND werde vermehrt IT-Talente etwa für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (Agentic AI) und Softwareentwicklung suchen. Der BND hat nach eigenen Angaben rund 6800 Beschäftigte, die Zentrale ist in Berlin und ein weiterer großer Standort in Pullach bei München.

Gesetzesreform verändert den BND
Die Talente, die jetzt angeworben werden, würden in einem neuen BND starten, sagt die Behördensprecherin mit Blick auf die unlängst auf den Weg gebrachte Gesetzesreform. Sie soll dem Bundesnachrichtendienst mehr Befugnisse für die Aufklärung von Terrorismus und geheimdienstlichen Aktivitäten anderer Staaten geben. Dazu gehört erstmals auch die Möglichkeit, aktiv einzugreifen, zum Beispiel bei einem von staatlicher Seite gesteuerten Hacker.

Lesen Sie auch:
Ab 2028 werden Gamer im Elektronikmarkt keine neuen Playstation-Spiele mehr kaufen können, Sony ...
Krone Plus Logo
Machtverschiebung
Ende der PlayStation-Discs: Was Gamern jetzt blüht
22.08.2026
Studenten gesucht
Russland will Gamer zu Drohnenpiloten ausbilden
14.04.2026
Krone Plus Logo
Goldgrube Gaming
Wieso Börsianer sich so für „GTA VI“ interessieren
26.06.2026

Was hat das Spiel denn bisher gebracht bei der Personalrekrutierung, und wie viele passionierte Gamer sind denn inzwischen beim BND untergekommen? Das bleibt unklar. Man frage die Beschäftigten nicht nach ihren privaten Hobbys, und es werde nicht erfasst, ob das Interesse über das Game geweckt wurde, heißt es von der Bundesbehörde. Das Computerspiel könne zudem auch eine indirekte Wirkung haben: Dass Gamescom-Besucher davon erzählen und der BND bei anderen Menschen, die gar nicht bei der Messe waren, überhaupt erst Thema werde als möglicher Arbeitgeber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
31.08.2026 10:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der deutsche Geheimdienst nutzte die Spielemesse Gamescom für eine Rekrutierungsoffensive.
Spiel programmiert
Bundesnachrichtendienst umwirbt Gaming-Begeisterte
Brennpunkt Medien
Immer online: Was Social Media mit uns macht
KI als Gefahr?
Ethiker warnt: „Viel Zeit bleibt uns nicht mehr“
Krone Plus Logo
Panzerschutz „Arena-M“
So überwältigt Kiew Putins Hightech-Drohnenabwehr
Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng will mit seinem Android „IRON“ mit Teslas kommendem ...
Android „IRON“
Chinas IT-Sektor pumpt Milliarden in Xpeng-Roboter
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
161.984 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
133.578 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
126.662 mal gelesen
Ralf Schumacher
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
2747 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Außenpolitik
Nein! Isländer erteilen Brüssel eiskalte Abfuhr
1478 mal kommentiert
Befürworter der Gespräche argumentierten, eine Mitgliedschaft könne die hohen Zinsen im Land ...
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1366 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Mehr Digital
Spiel programmiert
Bundesnachrichtendienst umwirbt Gaming-Begeisterte
Von Boston Dynamics
US-Behörde ICE plant Einsatz von Roboter-Hunden
Krone Plus Logo
Blick in die Zukunft
So wird das Leben im Jahr 2061 für uns aussehen
Baustopp gefordert
Protest gegen großes Rechenzentrum von Google
„Wir hinken hinterher“
Siemens-Boss fordert mehr Tempo bei KI-Zulassung

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf