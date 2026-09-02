Meinl-Reisinger empfing in Wien Besuch aus Japan

Krisenherde gemeinsam bewältigen

Außerdem einigten sich beide Außenminister darauf, bei der Bewältigung von regionalen Krisenherden – Ukraine, Nahost, Nordkorea – eng zusammenarbeiten zu wollen. Die Sicherheit im Euro-atlantischen und im indopazifischen Raum sei untrennbar miteinander verbunden, sagte Motegi. Zudem solle die internationale Ordnung auf Grundlage der Rechtsstaatlichkeit und die Zusammenarbeit bei den Vereinten Nationen weiter verstärkt werden, hieß es unisono.