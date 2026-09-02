Sean Ono Lennon ist zum ersten Mal Vater geworden

Der „Saltwater“-Sänger schrieb auf Facebook: „Das Erstaunlichste, was an diesem Wochenende auf der ganzen weiten Welt passiert ist, war, dass ich Onkel geworden bin! Glückwunsch an Sean und Charlotte und ihren neuen ,Beautiful Boy‘! Nur Liebe. So dankbar. Onkel Jules.“ Später aktualisierte Julian den Beitrag und entfernte den Absatz.