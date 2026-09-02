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Beatle-Enkel geboren

Sean Ono Lennon ist zum ersten Mal Vater geworden

Society International
02.09.2026 11:34
Baby-News bei den Lennons: Sean Ono Lennon und seine Freundin Charlotte Kemp Muhl sind Eltern ...
Baby-News bei den Lennons: Sean Ono Lennon und seine Freundin Charlotte Kemp Muhl sind Eltern eines Sohnes geworden. Der Sohn von Beatles-Legende John Lennon und Yoko Ono bestätigte die freudige Nachricht auf Instagram.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/sean_ono_lennon)
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Von krone.at

Sean Ono Lennon ist zum ersten Mal Vater geworden! Der 50-jährige Musiker – Sohn des verstorbenen John Lennon und seiner Ehefrau Yoko Ono – und seine Partnerin Charlotte Kemp Muhl haben einen Sohn namens Aurelius bekommen.

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Nachdem Seans Onkel Julian Lennon die Nachricht in einem inzwischen gelöschten Beitrag in den sozialen Medien bekannt gegeben hatte, meldete sich Sean Lennon nun selbst voller Stolz auf seinem eigenen Instagram-Account zu Wort.

Dort teilte er ein Foto von sich und Charlotte mit ihrem Neugeborenen. Dazu schrieb er: „Okay, also … Charlotte und ich möchten verkünden, dass wir tatsächlich eine menschliche Bohne erschaffen haben! Sein Name ist Aurelius! Danke!“

Er veröffentlichte außerdem zwei weitere Beiträge. Auf einem hält er seinen in eine weiße Decke eingewickelten Sohn im Arm, ein anderes Foto zeigt Charlotte im Krankenhausbett mit dem Neugeborenen auf ihrer Brust. Der erste Beitrag war ohne Bildunterschrift.

„Baby-Mama“ postet Surreales
Zum Zweiten schrieb Sean: „Baby-Mama!“ Auch Charlotte teilte einen Beitrag, der das Leben als dreiköpfige Familie zeigt, und verriet, dass sie unter Schlafmangel leide.

Die 39-Jährige schrieb: „Wir haben einen Menschen gemacht! Ich bin überzeugt, dass DNA ein eigenständiger außerirdischer Quaternär-Code ist. Der Schlafentzug macht das Ganze nur noch surrealer … Tipps zum Aufstoßen sind willkommen. Ich habe ihm Aphex Twin und Strawinsky vorgespielt. Mekonium ist verrückt.“

Das Paar ist seit 2007 zusammen, verriet jedoch nicht, wann genau sein Sohn geboren wurde. Julians Beitrag hatte allerdings enthüllt, dass er „dieses Wochenende“ Onkel geworden war.

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Der „Saltwater“-Sänger schrieb auf Facebook: „Das Erstaunlichste, was an diesem Wochenende auf der ganzen weiten Welt passiert ist, war, dass ich Onkel geworden bin! Glückwunsch an Sean und Charlotte und ihren neuen ,Beautiful Boy‘! Nur Liebe. So dankbar. Onkel Jules.“ Später aktualisierte Julian den Beitrag und entfernte den Absatz.

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