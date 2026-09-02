Ab mit der Hecke: Hainbuchen einfach gestohlen

„Der finanzielle Schaden ist mir ja grundsätzlich egal, es geht wirklich nicht um viel Geld. Natürlich haben wir etwas Arbeit damit gehabt, sie letzten Herbst eingesetzt und im Sommer fleißig gegossen, aber eine Pflanze kostet nur etwa 1,50 Euro.“ Angelika Bräuer vom Biohof MachlandHof in Naarn ist dennoch mit ihrem Latein am Ende. Als sie am Montag aufwachte, musste sie feststellen, dass in der Nacht zuvor jemand genau neun Meter ihrer jungen Hainbuchenhecke ausgegraben und mitgenommen hatte. „Es muss zwischen zehn Uhr am Abend und sechs Uhr in der Früh passiert sein, da ist es unserer Nachbarin aufgefallen“, so die 40-Jährige.