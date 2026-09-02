Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schutzschild“

KI-Boom beflügelt europäische Energiewirtschaft

Digital
02.09.2026 09:20
Erneuerbare Energien sind heute weit mehr als ein Instrument zur Dekarbonisierung.
Erneuerbare Energien sind heute weit mehr als ein Instrument zur Dekarbonisierung.(Bild: noppadon - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Künstliche Intelligenz könnte einer Studie zufolge zum bisher wichtigsten Wachstumstreiber für die europäische Energiewirtschaft werden. Der rasante Ausbau von KI-Rechenzentren erhöhe die Stromnachfrage erheblich und sorge für zusätzlichen Rückenwind beim Ausbau erneuerbarer Energien, hieß es am Mittwoch in einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade gemeinsam mit Acredia.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zugleich müsse die Branche einen schwierigen Spagat bewältigen: zwischen hohen Investitionen in neue Kapazitäten und dem Instandhalten bestehender Anlagen, anhaltenden Schwankungen der Strompreise sowie geopolitischen Risiken. „Denn während der steigende Anteil an Wind- und Solarenergie Europa unabhängiger von fossilen Energieimporten macht, bleiben die Märkte anfällig für Preisschocks infolge geopolitischer Konflikte.“ Dabei sei die Energiewende bei Batterien, Speichern, Solarmodulen und sonstigen Schlüsseltechnologien im Energiesektor weiter stark von China abhängig.

„Strategischer Schutzschild“
Erneuerbare Energien seien heute weit mehr als ein Instrument zur Dekarbonisierung, sagte Milo Bogaerts, Chef von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Sie entwickeln sich zum strategischen Schutzschild gegen geopolitische Schocks und die Volatilität fossiler Energieträger.“

Der Iran-Krieg habe die Gaspreise erneut nach oben getrieben. Dass die Folgen für die europäischen Strommärkte dennoch viel begrenzter ausfielen als während der Energiekrise 2022, zeige: „Mit jeder zusätzlichen Kilowattstunde aus Wind- und Solarenergie ist Europa heute wesentlich widerstandsfähiger gegenüber abrupten und starken Ausschlägen der Energiepreise.“

Lesen Sie auch:
Tech-Magnat Elon Musk hat zur Stromversorgung seiner KI-Serverfarmen um eine Milliarde US-Dollar ...
Krone Plus Logo
Steigen Energiepreise?
Wie KI-Stromhunger uns auf den Kopf fallen könnte
01.09.2026

Abhängigkeit von China als Problem
Dem KI-Boom stehen dem Branchenreport „Energie & Solar“ zufolge jedoch erhebliche Hürden gegenüber. Bevor die Branche von der zusätzlichen Nachfrage profitieren könne, seien enorme Investitionen in Netze und Speicher nötig. Gleichzeitig führten Netzengpässe und fehlende Speicherkapazitäten dazu, dass überschüssiger Strom oft nicht wirtschaftlich genutzt werden könne.

„Paradoxerweise geraten dadurch gerade jene Erlöse unter Druck, die für die Finanzierung der Energiewende benötigt werden“, sagte Allianz-Trade-Branchenexperte Guillaume Dejean. Dies führe zu Phasen mit niedrigen oder negativen Strompreisen.

Als größte strategische Schwachstelle der europäischen Energiewende bezeichnet die Studie die hohe Abhängigkeit von China. Überwiegend von dort stammten Solarmodule, Batterien, Energiespeicher und viele kritische Vorprodukte. Misserfolge beim Aufbau heimischer Produktion verstärkten diese Abhängigkeit. „Die Sicherung von Lieferketten für Schlüsseltechnologien wird damit ebenso wichtig wie der Ausbau erneuerbarer Erzeugungskapazitäten selbst“, sagte Bogaerts.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
02.09.2026 09:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dyson CameraJet: Die erste Zahnbürste des vor allem für seine Sauger bekannten Tech-Konzerns ...
Mit Kamera, Munddusche
Dyson erfindet die elektrische Zahnbürste neu
Saubermacher-Vorstandsvorsitzender Andreas Opelt (l.) und Anlagenleiter Hanspeter Plazovnik (r.) ...
Krone Plus Logo
Risiko Akku-Recycling
„Vor einer Stunde war wieder die Feuerwehr da“
Der deutsche Geheimdienst nutzte die Spielemesse Gamescom für eine Rekrutierungsoffensive.
Spiel programmiert
Bundesnachrichtendienst umwirbt Gaming-Begeisterte
Brennpunkt Medien
Immer online: Was Social Media mit uns macht
KI als Gefahr?
Ethiker warnt: „Viel Zeit bleibt uns nicht mehr“
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
191.767 mal gelesen
Ralf Schumacher
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
149.319 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
145.052 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1646 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1578 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1156 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Digital
Geizhals-Analyse:
So groß ist der Wertverlust bei aktuellen iPhones
„Schutzschild“
KI-Boom beflügelt europäische Energiewirtschaft
Betrug im großen Stil
Drei Opfern mehr als 266.000 Euro abgenommen!
Folgt Trump-Order
Lake Ontario jetzt auch bei Apple Karten umbenannt
Nach KI-Cyberangriff
„Astra“: OpenAI kündigt sichereres GPT-Modell an

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf