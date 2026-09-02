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So groß ist der Wertverlust bei aktuellen iPhones

Digital
02.09.2026 09:35
Wer beim iPhone-Kauf zu einem Vorjahresmodell greift, spart viel Geld.
Wer beim iPhone-Kauf zu einem Vorjahresmodell greift, spart viel Geld.(Bild: Apple)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Apple dürfte bei der nächsten Vorstellung neuer Smartphones am 9. September erstmals nicht sein gesamtes iPhone-Angebot erneuern, sondern nur neue Pro-Modelle sowie ein erstes faltbares Telefon präsentieren. Unterdessen zeigt sich, dass die Preisentwicklung aktueller iPhones nach unten zeigt. Knapp ein Jahr nach Einführung zeigt etwa das iPhone Air den stärksten Wertverlust aller aktuellen iPhone-Modelle, berichtet die Online-Plattform Geizhals.

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Das besonders dünne Modell kam im September 2025 zu einem laut Plattform gegebenen Bestpreis von 1199 Euro auf den Markt und ist mittlerweile ab 855 Euro erhältlich. Das entspricht einem Rückgang von 344 Euro beziehungsweise 29 Prozent innerhalb von rund elf Monaten. Das Kundeninteresse soll nicht das größte sein und von anderen iPhone-Modellen überflügelt werden.

Einen höheren prozentuellen Wertverlust verzeichnete bis jetzt nur das erste iPhone SE aus dem Jahr 2016 mit 34 Prozent. Dieser geschah allerdings über einen deutlich längeren Zeitraum von rund zwei Jahren.

Auch andere aktuelle Modelle billiger als zum Marktstart
Die übrigen aktuellen iPhones verloren deutlich weniger an Wert. Das 17er kam im September 2025 mit 941 Euro auf den Markt und kostet aktuell 880 Euro, ein Rückgang um 61 Euro beziehungsweise sechs Prozent. Beim iPhone 17 Pro wiederum fiel der ursprünglich beste Preis von 1275 Euro auf nun 1126 Euro, was einem Minus von 149 Euro beziehungsweise 12 Prozent entspricht. Das im März 2026 gestartete iPhone 17e verlor mit 32 Euro beziehungsweise 5 Prozent bisher am wenigsten an Wert der derzeitigen Apple-Telefone und ist nach einem Start bei 699 Euro derzeit ab 667 Euro erhältlich.

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Heuer soll der US-IT-Gigant laut Medienberichten nur Nachfolger der Pro Reihe vorstellen, also das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max. Zusätzlich soll auch das erste faltbare iPhone präsentiert werden. Ein Nachfolger für die Standardreihe, also ein iPhone 18 ohne Namenszusatz, dürfte erst im ersten oder zweiten Quartal 2027 folgen. Damit bleiben das iPhone 17 und das iPhone 17e voraussichtlich länger als gewohnt die günstigsten aktuellen Modelle im Sortiment, hieß es von der Vergleichsplattform.

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