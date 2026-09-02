So groß ist der Wertverlust bei aktuellen iPhones

Auch andere aktuelle Modelle billiger als zum Marktstart

Die übrigen aktuellen iPhones verloren deutlich weniger an Wert. Das 17er kam im September 2025 mit 941 Euro auf den Markt und kostet aktuell 880 Euro, ein Rückgang um 61 Euro beziehungsweise sechs Prozent. Beim iPhone 17 Pro wiederum fiel der ursprünglich beste Preis von 1275 Euro auf nun 1126 Euro, was einem Minus von 149 Euro beziehungsweise 12 Prozent entspricht. Das im März 2026 gestartete iPhone 17e verlor mit 32 Euro beziehungsweise 5 Prozent bisher am wenigsten an Wert der derzeitigen Apple-Telefone und ist nach einem Start bei 699 Euro derzeit ab 667 Euro erhältlich.