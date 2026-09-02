Diesem Alpensee kann man beim Schrumpfen zuschauen

Der Wiestal-Stausee schwindet zunehmend, weil die Salzburg AG Wasser abführen muss. 10 bis 15 Zentimeter sinkt der Spiegel täglich. Schuld daran ist das enorme Niederschlagsdefizit des heurigen und vorigen Jahres. Die Trockenheit hat gravierende Folgen ...
Die Bilder sind verstörend: Wo normalerweise tiefblaues Wasser steht, Stand-up-Paddler und Liebhaber von Naturbadeplätzen ihre Freizeit genießen, liegen derzeit Schlamm und Sand brach. Die Rede ist vom Salzburger Wiestal-Stausee, der in den Gemeindegebieten von Adnet, Ebenau und Puch liegt. Umgeben von Bergen, gilt er als geheimes Kleinod zum Schwimmen und Paddeln. Zuständig für das Gewässer ist die Salzburg AG als Kraftwerksbetreiber.
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