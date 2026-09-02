Trick mit dem Platz soll Daviscup-Helden helfen

Noch tummeln sich die besten Tennisspieler der Welt bei den US Open in New York, in zwei Wochen geht es für Österreichs Elite jedoch darum, den historischen Erfolg des Vorjahres zu wiederholen, es wieder zum Daviscupfinale nach Bologna zu schaffen. Dafür soll auf dem Platz des WAC in Wien ein echter Heimvorteil entstehen – mit allen Tricks. Und noch gibt es für den Kracher Tickets!