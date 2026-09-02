Tirol „Musterschüler“ bei Pro-Kopf-Verschuldung

Tirol ist bei den Finanzen weiterhin Musterschüler unter den österreichischen Bundesländern. Das zeigen jetzt auch die aktuellen Zahlen der Statistik Austria: Auf Landes- und Gemeindeebene liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Tirol bei 3285 Euro – und damit niedriger als in jedem anderen Bundesland.
Für Tirols Landeshauptmann Anton Mattle sind die Zahlen eine Bestätigung des eingeschlagenen Kurses. „Tirol ist bei den Finanzen anders und will den nächsten Generationen keinen Schuldenberg hinterlassen. Die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer gibt uns recht. Wir sind die ersten mit einem Budget ohne neue Schulden und setzen unseren konsequenten Finanzkurs fort. Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg. Ich will, dass Tirol der finanzielle Musterschüler in Österreich bleibt.“
Durch Sparkurs Ergebnis von 130 Millionen Euro erzielt
Die Zahlen der Statistik Austria bilden den Schuldenstand nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) ab. Dabei werden neben dem Land und den Gemeinden auch Landeskammern sowie außerbudgetäre Einheiten berücksichtigt. Dazu zählen rechtlich selbstständige Einrichtungen und Gesellschaften, die von einem Bundesland ausgegliedert wurden.
Die niedrige Verschuldung, unsere verlässliche Budgetpolitik und die sehr guten Bewertungen durch Ratingagenturen stärken unsere Position am Kapitalmarkt.
LH Anton Mattle
Bild: Christof Birbaumer
Ebenfalls Zeichen der positiven Entwicklung in Tirol ist der Rechnungsabschluss 2025: Ging man im Voranschlag noch von einem negativen Ergebnishaushalt aus, konnte dank des Sparkurses ein positives Ergebnis von rund 130 Millionen Euro erzielt werden. Konkret stehen im Ergebnishaushalt Erträgen von 6,19 Milliarden Euro Aufwänden von 6,06 Milliarden Euro gegenüber. Zudem haben sich die liquiden Mittel deutlich besser entwickelt als ursprünglich budgetiert.
Mattle verweist auf sehr gute Ratings
„Unser Sparkurs trägt Früchte und wirkt sich positiv auf das Landesbudget aus. Dabei sind die Ergebnisse mehr als bloße Zahlen, sondern ein konkreter Gewinn für Tirol. Solide Finanzen schaffen Freiheit für die Zukunft. Wer heute verantwortungsvoll wirtschaftet, hält der nächsten Generation den Rücken frei und schafft gleichzeitig Spielraum für notwendige Investitionen. Dass Tirol für seine Finanzpolitik auch international Anerkennung bekommt, zeigt, dass unser Kurs richtig ist“, verweist Mattle auf die sehr guten internationalen Ratings für Tirol. Die Ratingagentur S&P Global bewertet Tirol mit dem Spitzenrating AA+.
Besonders positiv hervorgehoben werden die Konsolidierungsmaßnahmen und die konservative Budgetpolitik des Landes.
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