Tirol „Musterschüler“ bei Pro-Kopf-Verschuldung

Mattle verweist auf sehr gute Ratings

„Unser Sparkurs trägt Früchte und wirkt sich positiv auf das Landesbudget aus. Dabei sind die Ergebnisse mehr als bloße Zahlen, sondern ein konkreter Gewinn für Tirol. Solide Finanzen schaffen Freiheit für die Zukunft. Wer heute verantwortungsvoll wirtschaftet, hält der nächsten Generation den Rücken frei und schafft gleichzeitig Spielraum für notwendige Investitionen. Dass Tirol für seine Finanzpolitik auch international Anerkennung bekommt, zeigt, dass unser Kurs richtig ist“, verweist Mattle auf die sehr guten internationalen Ratings für Tirol. Die Ratingagentur S&P Global bewertet Tirol mit dem Spitzenrating AA+.