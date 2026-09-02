Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft

Beim EU-Außenministertreffen in Irland werden zudem erste Beratungen zu einer möglichen europäischen Reaktion erwartet. Russlands Präsident Putin bezeichnete die deutschen Strafmaßnahmen gegen sein Land als „schweren Fehler“ und sprach von Beweisfälschung. Das russische Außenministerium kündigte eine „spiegelbildliche“ Reaktion an. Oder wie Lange erklärte: „In Moskau trauten sie wohl ihren Augen nicht, dass das Russische Haus überhaupt noch offen ist ...“