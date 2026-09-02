kika/Leiner: Gutachten stützt Hochwasser-Abzocke

Man sehe daher den Vorwurf des „systemischem Betrug“ klar untermauert, heißt aus der WKStA. Für diesen Vorwurf reicht ein sogenannter bedingter Vorsatz – sprich, auch wenn der Beschuldigte nicht bewusst auf eine Täuschung der Kundinnen und Kunden aus gewesen wären, hätte er diese zumindest in Kauf genommen.

Bereits 4700 Geschädigte

4700 Geschädigte gibt es inzwischen, die ihre Möbel anzahlten, aber nie erhielten. Die Schadenssummer beläuft sich auf 15 Millionen Euro. Daher wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft St. Pölten an die WKStA abgetreten. Und es liegt noch ein weiterer Vorwurf gegen W. auf dem Tisch, nämlich jener der betrügerischen Krida.