Erster Trainerwechsel in der Kärntner Liga

Als einziges Team im Kärntner und Osttiroler Unterhaus hatte Kärntner-Liga-Leader Launsdorf bisher keine Parte verloren – am Dienstag ging im KFV-Cup diese Serie zu Ende. Daheim gegen Regionalligist Donau stand es lange 0:0 – ehe bei den Gästen aus Klagenfurt der eingewechselte Luca Thaler die Partie entschied und seine Truppe ins Viertelfinale schoss.