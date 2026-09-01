Erster Trainerwechsel in der Kärntner Liga

Nach nur fünf Runden gibt‘s in der Kärntner Liga den ersten Trainerwechsel – bei einem Klub, der bislang ohne Sieg geblieben ist. Im KFV-Cup musste Liga-Leader Launsdorf mit einem 0:1 gegen Regionalligist Donau die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison hinnehmen.
Als einziges Team im Kärntner und Osttiroler Unterhaus hatte Kärntner-Liga-Leader Launsdorf bisher keine Parte verloren – am Dienstag ging im KFV-Cup diese Serie zu Ende. Daheim gegen Regionalligist Donau stand es lange 0:0 – ehe bei den Gästen aus Klagenfurt der eingewechselte Luca Thaler die Partie entschied und seine Truppe ins Viertelfinale schoss.
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