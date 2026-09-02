Aus der Not machte dieser Klub eine Stärke

Das Training für die Nachwuchssportler leitet mit Linda Hehenwarter eine, die den Verein in ihrer DNA hat. Als heutige Leistungssportlerin (auch die Pertl-Brüder Lukas und Philip sind als Profis offiziell Mitglied) begann sie einst selbst in ihrer Heimat, wurde von Herlbauers Mann Daniel gecoacht. Mittlerweile gibt sie ihr Wissen an die Kleinen weiter. „Es ist bei uns ziemlich einzigartig, dass wir Breitensportler, Kinder und Profis haben“, weiß die Tennengauerin.