Aus der Not machte dieser Klub eine Stärke

Das Tri Team Hallein stand 2019 kurz vor Zerfall. Eine kleine Gruppe wollte Verein jedoch nicht so sterben lassen. Daraus entwickelte sich in den vergangenen Jahren ein Klub mit fast 150 Mitgliedern. Der Zusammenhalt ist seither groß . . .
„Aus der Not heraus haben wir uns zusammengetan und ein neues Präsidium aufgestellt. Wir wollten noch einmal Gas geben, weil es schade wäre, wenn das Tri Team Hallein stirbt“, blickt Vereinspräsidentin Michaela Herlbauer auf eine kritische Zeit zurück, als der 1999 gegründete Triathlon-Klub um 2019 herum vor dem Aus stand. Wie so oft handelte es sich um verbandsinterne Streitigkeiten. „Wir wollten dem ganzen noch eine Chance geben“, erklärt die gebürtige Oberösterreicherin.
Gesagt, getan. Anfangs waren nur Erwachsene dabei. „Unser Fokus lag auf erwachsenen, ambitionierten Hobby-Triathleten.“ In den vergangenen Jahren sind die Mitgliederzahlen wieder gewachsen, bis auf rund 145 heute – davon um die 35 Kinder.
Das Training für die Nachwuchssportler leitet mit Linda Hehenwarter eine, die den Verein in ihrer DNA hat. Als heutige Leistungssportlerin (auch die Pertl-Brüder Lukas und Philip sind als Profis offiziell Mitglied) begann sie einst selbst in ihrer Heimat, wurde von Herlbauers Mann Daniel gecoacht. Mittlerweile gibt sie ihr Wissen an die Kleinen weiter. „Es ist bei uns ziemlich einzigartig, dass wir Breitensportler, Kinder und Profis haben“, weiß die Tennengauerin.
Kapazitäten bremsen das Tri Team Hallein
Was das Tri Team Hallein sonst noch ausmacht? „Der Zusammenhalt“, weiß Herlbauer. „Wir sind alle befreundet und teilen die Leidenschaft für den Triathlon.“ Dabei wird der Verein jedoch, wie leider auch andere, von externen Faktoren gebremst. Aufgrund der begrenzenden Kapazitäten der Schwimmbahnen musste schon ein Aufnahmestopp verhängt werden.
Für jene, die bislang aber fleißig trainiert haben, steht mit dem Kids Aquathlon am Samstag (ab 9.30) im Freibad Hallein ein Jahreshighlight an.
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