Ralf Schumacher wird in Österreich operiert

In Monza wieder am Mikrofon

Der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher wird nach der Operation eine Nacht im Krankenhaus bleiben, am Wochenende will er dann schon wieder als Experte bei der Übertragung des Grand Prix in Monza im Einsatz sein. „Das kriege ich hin! Ich muss ja nur mit der linken Hand das Mikrofon halten“, so Schumacher gegenüber bild.de