Ralf Schumacher wird in Österreich operiert

Der frühere Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher wird wegen seiner Schulterverletzung, die er sich am Samstagabend bei der „Jetski Star-WM“ von Entertainer Stefan Raab zugezogen hatte, in Österreich operiert.
„Ich bin gerade auf dem Weg nach Österreich, dort werde ich am Montag an der rechten Schulter operiert. Die Schulter schmerzt die ganze Zeit, aber nach der Operation sollte es besser gehen“, wurde der 51-Jährige am Sonntag von bild.de zitiert. Wo genau Schumacher operiert wird, ist nicht bekannt.
In Monza wieder am Mikrofon
Der Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher wird nach der Operation eine Nacht im Krankenhaus bleiben, am Wochenende will er dann schon wieder als Experte bei der Übertragung des Grand Prix in Monza im Einsatz sein. „Das kriege ich hin! Ich muss ja nur mit der linken Hand das Mikrofon halten“, so Schumacher gegenüber bild.de
Der Deutsche hatte sich am Samstag beim Raab-Event die Schulter ausgekugelt. Eine OP ist nun notwendig, weil ansonsten „die Schulter instabil“ bleibe, so Schumacher. „Der Arzt sagt, dass es in fünf bis sechs Monaten wieder gut sein sollte.“
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