Wachsende Risken: Bill Gates für globale KI-Regeln

„Oberste Priorität“

Kürzlich hatten KI-Modelle von OpenAI, Anthropic und Meta bei Cybersicherheits-Tests reale Websites gehackt. „Diese Sicherheitsvorfälle sind schockierend, und sie sollten die Leute aufrütteln“, sagte Gates. Er betonte, wie einzigartig die aktuelle Entwicklung mit KI sei: „In der Vergangenheit hat Technologie so etwas nie getan. Dieses Mal ist es anders. Dies ist wie ein evolutionärer Meilenstein.“ Die Gesellschaft müsse einen Weg finden, das zu regulieren.