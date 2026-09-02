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J.Lo trägt das wohl knappste Sport-Top des Jahres

Star-Style
02.09.2026 11:53
Jennifer Lopez sorgt sogar im Sport-Outfit für Aufsehen: Die Sängerin zeigte sich jetzt in einem ...
Jennifer Lopez sorgt sogar im Sport-Outfit für Aufsehen: Die Sängerin zeigte sich jetzt in einem Top, das knapper kaum sein könnte.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
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Von krone.at

Einmal Diva, immer Diva! Und so wird bei Jennifer Lopez selbst der Weg zum Fitnessstudio zum Laufsteg. Die Sängerin setzte bei ihrem Work-out nämlich auf das wohl knappste Sport-Top des Jahres.

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Dass Jennifer Lopez für ihre Traumkurven hart trainiert, ist längst kein Geheimnis mehr. Dass sie dabei auch auf Sport-Outfits setzt, die zeigen, dass sich die Schinderei lohnt, auch nicht.

Knapper geht kaum!
Doch Paparazzi erwischten Hollywood-Schönheit, die erst Ende Juli ihren 57. Geburtstag feiert, jetzt auf dem Weg zum Training in einem Look, der ziemlich aufsehenerregend war.

Jennifer Lopez trainiert fleißig. Paparazzi erwischten die Sängerin jetzt auf dem Weg ins ...
Jennifer Lopez trainiert fleißig. Paparazzi erwischten die Sängerin jetzt auf dem Weg ins Fitnessstudio.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Das Sport-Outfit von J.Lo war natürlich farblich abgestimmt.
Das Sport-Outfit von J.Lo war natürlich farblich abgestimmt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Zu ihrer weinroten Fitnessleggings kombinierte La Lopez nämlich ein Top, das so knapp bemessen war, dass selbst Stars wie Kim Kardashian oder Kylie Jenner, die beim Training gerne mal an Stoff sparen, bei diesem Anblick wohl große Augen machen würden. 

J.Lo genießt und schweigt
Schon seit Monaten setzt Lopez ihr Dekolleté übrigens so auffällig gerne in Szene, dass zuletzt sogar schon OP-Gerüchte aufgekommen waren. Und J.Lo? Die genießt und schweigt!

Doch vor allem das knappe Sport-Top zog die Blicke der Passanten auf sich.
Doch vor allem das knappe Sport-Top zog die Blicke der Passanten auf sich.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Nur über das Geheimnis ihres Hammer-Bodys plaudert Lopez gerne einmal. Fitness sei „ein sehr wichtiger Teil meines Lebens“, erklärte sie einmal „Us Weekly“. „Ich denke, es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Bewegung und mentaler Gesundheit.“

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Und verriet weiter: „Wenn man durch Entschlossenheit und Fokus eine gute Balance findet, treibt man sich ganz natürlich dazu an, die beste Version seiner selbst zu sein.“

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