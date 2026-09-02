J.Lo trägt das wohl knappste Sport-Top des Jahres

Einmal Diva, immer Diva! Und so wird bei Jennifer Lopez selbst der Weg zum Fitnessstudio zum Laufsteg. Die Sängerin setzte bei ihrem Work-out nämlich auf das wohl knappste Sport-Top des Jahres.
Dass Jennifer Lopez für ihre Traumkurven hart trainiert, ist längst kein Geheimnis mehr. Dass sie dabei auch auf Sport-Outfits setzt, die zeigen, dass sich die Schinderei lohnt, auch nicht.
Knapper geht kaum!
Doch Paparazzi erwischten Hollywood-Schönheit, die erst Ende Juli ihren 57. Geburtstag feiert, jetzt auf dem Weg zum Training in einem Look, der ziemlich aufsehenerregend war.
Zu ihrer weinroten Fitnessleggings kombinierte La Lopez nämlich ein Top, das so knapp bemessen war, dass selbst Stars wie Kim Kardashian oder Kylie Jenner, die beim Training gerne mal an Stoff sparen, bei diesem Anblick wohl große Augen machen würden.
J.Lo genießt und schweigt
Schon seit Monaten setzt Lopez ihr Dekolleté übrigens so auffällig gerne in Szene, dass zuletzt sogar schon OP-Gerüchte aufgekommen waren. Und J.Lo? Die genießt und schweigt!
Nur über das Geheimnis ihres Hammer-Bodys plaudert Lopez gerne einmal. Fitness sei „ein sehr wichtiger Teil meines Lebens“, erklärte sie einmal „Us Weekly“. „Ich denke, es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Bewegung und mentaler Gesundheit.“
Und verriet weiter: „Wenn man durch Entschlossenheit und Fokus eine gute Balance findet, treibt man sich ganz natürlich dazu an, die beste Version seiner selbst zu sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.