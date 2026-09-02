Spanien-Kicker weint, weil er verkauft wurde

„Es ist eine sehr schwere Zeit für alle, aber wir müssen den Kopf hochhalten und nach vorne schauen“, erklärte Garcia den wartenden Journalisten. „Ich hoffe, zurückzukehren, das wünschen wir uns alle. Es gab viele Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte; ich wünschte, alles wäre so gelaufen, wie wir es uns alle erhofft hatten. Vielen Dank von ganzem Herzen an alle Betis-Fans.“