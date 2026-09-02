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Auch Mama verzweifelt

Spanien-Kicker weint, weil er verkauft wurde

La Liga
02.09.2026 11:23
Pablo Garcia und seine Mutter weinen bei der Abreise mit dem Auto.
Pablo Garcia und seine Mutter weinen bei der Abreise mit dem Auto.(Bild: Krone-Collage/AFP/JOSE JORDAN, Krone KREATIV/X (L‘Europe))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tränen-Transfer in Spanien! Pablo Garcia wurde von seinem Jugendklub  Real Betis für 5,5 Millionen Euro kurz vor Ende des Transferfensters an Racing Santander verkauft. Der 20-jährige Spanier war mit dem Deal offenbar nicht wirklich einverstanden ...

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Denn als er im Auto mit seiner Mutter das Trainingsgelände verließ, flossen die Tränen in Strömen – und das bei beiden! 

„Es ist eine sehr schwere Zeit für alle, aber wir müssen den Kopf hochhalten und nach vorne schauen“, erklärte Garcia den wartenden Journalisten. „Ich hoffe, zurückzukehren, das wünschen wir uns alle. Es gab viele Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte; ich wünschte, alles wäre so gelaufen, wie wir es uns alle erhofft hatten. Vielen Dank von ganzem Herzen an alle Betis-Fans.“

Laut der spanischen Zeitung „AS“ musste der Klub aus Sevilla Garcia  abgeben, um die Gehaltskosten zu senken und damit Platz für Dani Ceballos zu schaffen, dessen Vertrag bei Real Madrid ausgelaufen ist.

„Es ist echt hart für uns“
Garcias Vater im Radiosender Cope: „Es ist echt hart für uns. Wenn es den Fans schon so geht, könnt ihr eich vorstellen, wie wir uns fühlen. Es waren 15 Jahre, eine ganze Ewigkeit.“

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