Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk

Im Jänner hatten zudem linksextreme Täter der „Vulkangruppe“ Starkstromleitungen nahe einem Kraftwerk im Südwesten Berlins angezündet und kurzgeschlossen. Als Grund wurde damals der „Kampf gegen den Kapitalismus“ genannt. Rund 45.000 Haushalte und mehr als 2200 Unternehmen sowie Krankenhäuser und Pflegeheime waren mitten im Winter tagelang ohne Strom. Zusammenhänge sind aber in beiden Fällen nicht bekannt. Das Landeskriminalamt (LKA) hat im Fall Jänschwalde nun die Ermittlungen übernommen.