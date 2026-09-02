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Bär in Lettland

Video: Einmal Rückenkratzen wie „Balu“, bitte!

Viral
02.09.2026 11:41
Der Braunbär kratzte sich genüsslich den Rücken an einem Baumstamm.
Der Braunbär kratzte sich genüsslich den Rücken an einem Baumstamm.(Bild: Screenshot facebook.com/SEDA.Valmieras novads)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Wenn es juckt, dann juckt es: In Lettland ist ein Braunbär von einer Wildkamera dabei gefilmt worden, wie er sich genüsslich zuerst am Waldboden wälzt und dann an einem Baum kratzt. Dabei erinnert er an einen prominenten Verwandten aus dem Disney-„Dschungelbuch“ ...

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Die Aufnahmen entstanden nahe dem Moor von Seda und zeigen, wie sich das Tier zunächst ausgelassen am Waldboden wälzt und alle vier Pfoten in die Luft streckt.

Dann richtet sich der Bär auf und reibt seinen Rücken mit akrobatischen Bewegungen am Stamm eines Baums, wie das von der Stadtverwaltung auf Facebook veröffentlichte Video zeigt.

Dabei erinnert der Braunbär nur zu sehr an seinen Zeichentrick-Verwandten aus dem Film „Das Dschungelbuch“ von Walt Disney. Der Bär „Balu“ schließt darin nicht nur Freundschaft mit dem Menschenkind „Mogli“, sondern rät ihm auch „Probier's mal mit Gemütlichkeit“. 

Facebook-User amüsiert
Der Bär in Lettland war vermutlich vor einiger Zeit schon einmal von der Kamera in einer ähnlichen Situation festgehalten worden. Die ungewöhnlichen Aufnahmen sorgten für Heiterkeit in den sozialen Netzwerken. „Der Bär macht Sport. Morgengymnastik!“, schrieb ein Nutzer. Ein anderer scherzte: „So geht es mir auch, wenn mein Rücken juckt.“

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Den zahlreichen amüsierten Kommentaren steht der Hinweis von Naturschutzbehörden entgegen, dass die Bärenpopulation in Lettland wächst. Wer Beeren oder Pilze in den ausgedehnten Wäldern des EU-Landes sammelt, sollte daher vorsichtig und leise sein, um die Tiere nicht versehentlich in ihrem natürlichen Lebensraum zu überraschen, mahnten sie. Seda liegt rund 130 Kilometer nordöstlich der lettischen Hauptstadt Riga.

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