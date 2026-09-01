Mordalarm in JA: 19-Jähriger tot in Zelle gefunden

Nur einen Tag nach dem Bekanntwerden eines Femizid an einer 29-jährigen Villacherin herrscht in Kärnten wieder Mordalarm. Dieses Mal in der Justizanstalt Klagenfurt. Hier dürfte laut „Krone“-Informationen einem Häftling (19) die Kehle durchtrennt worden sein.
In der Nacht auf Dienstag ist es in der Justizanstalt Klagenfurt in einer Zelle zu einem Zwischenfall gekommen. Noch weiß man nicht genau, was sich hinter den Gefängnismauern zugetragen hat: „Wir können den Vorfall bestätigen, aber wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen“, sagt Tina Frimmel-Hesse, Leiterin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.
Ermittlungen laufen
Der Notarzt sowie die örtlich zuständige Polizei befänden sich vor Ort, hieß es. Der Amtsarzt sei verständigt worden. Der 19-Jährige war auf der Jugendabteilung der JA Klagenfurt untergebracht.
Mitinsasse gilt als dringend tatverdächtig
Als dringend tatverdächtig gilt der Mitinsasse des 19-Jährigen. Laut „Krone“-Informationen soll der jugendliche Insasse einem anderen Jugendlichen mit einem noch unbekannten Gegenstand die Kehle durchtrennt haben.
„Die genauen Umstände müssen erst aufgeklärt werden.“ Das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Obduktion wurde angeordnet.
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