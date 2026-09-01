Mordalarm in JA: 19-Jähriger tot in Zelle gefunden

Mitinsasse gilt als dringend tatverdächtig

Als dringend tatverdächtig gilt der Mitinsasse des 19-Jährigen. Laut „Krone“-Informationen soll der jugendliche Insasse einem anderen Jugendlichen mit einem noch unbekannten Gegenstand die Kehle durchtrennt haben.

„Die genauen Umstände müssen erst aufgeklärt werden.“ Das Landeskriminalamt Kärnten hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Obduktion wurde angeordnet.