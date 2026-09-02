Häusliche Gewalt: JP Kraemer ist kein Einzelfall

Häusliche Gewalt ist kein Einzelfall. Das Beispiel des berühmten Unternehmers JP Kraemer zeigt einmal mehr, dass selbst der charismatischste Mensch zu unfassbaren Taten bereit sein kann. Krone+ hat sich angesehen, wie man sich als Opfer wehren kann, wo es Anlaufstellen gibt.
Die Zahlen, die jährlich in der Kriminalstatistik veröffentlicht werden, sind alarmierend: 14 Prozent der Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren hatten in ihrem bisherigen Leben körperliche Gewalt in der Partnerschaft erfahren, 8 Prozent wurde körperliche Gewalt angedroht, 37 Prozent haben psychische Gewalt erfahren und 7 Prozent sexuelle Gewalt in der Partnerschaft.
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