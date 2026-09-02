SPEZIAL: Deadline Day! Top-Transfers aus Europa

Der Transfer-Sommer hatte es absolut in sich und in der Premier League sind klarerweise wieder die größten Summen getätigt worden. In „Sportkrone Inside“ sprechen Martin Grasl und Tom Steiger über die lukrativsten Deals, Last-Minute-Verpflichtungen und was sich in Österreich bis morgen um 17 Uhr (Schließung des Transfer-Fensters) noch tun könnte.