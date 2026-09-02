Polizei-Chefin nimmt Kritikern Wind aus den Segeln

Das neue Dienstzeitmodell des Innenministeriums schlägt hohe Wellen. Zum Start des dreimonatigen Probelaufs versucht Kärntens Polizei-Chefin diese nun im Gespräch mit der „Krone“ zu brechen.
„Krone“: Gewerkschaft oder Oppositionsparteien – für das neue Dienstzeitmodell hagelt es heftige Kritik.
Michaela Kohlweiß: Ich finde es spannend – gerade wenn es um Überstunden geht. Bei einer Überstundenreduzierung, wie auch schon im vergangenen Jahr, kommt der Aufschrei. Und im selben Atemzug heißt es dann, Beamte müssen so viele Überstunden machen. Die Gesundheit der Kollegen ist ein wichtiges Thema, das wir ernst nehmen. Und das ist auch der Grund, warum man sich das jetzt auch im Zuge der Reform genau angeschaut hat.
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